Colégio de Campinas vive surto de Covid-19 e registra mais de 40 casos da doença

Um dos funcionários infectados é uma professora que foi internada na terça-feira, 2, e está com quadro estável

Colégio esclareceu ainda que medidas de segurança estão sendo adotadas



Um surto de Covid-19 levou o Instituto Educacional Jaime Kratz, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, a suspender as atividades presenciais após serem registrados mais de 40 casos. Segundo um comunicado do colégio, até quarta-feira, 3, 37 funcionários e cinco alunos haviam testado positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2). A suspensão foi anunciada no dia 1º, quando o colégio informou que 34 funcionários e um aluno estavam com Covid-19. Um dos funcionários que testou positivo é uma professora que foi internada na terça-feira, 2. Segundo a direção do colégio, a profissional está com quadro de saúde estável e vem recebendo o suporte do colégio.

No comunicado, a unidade de ensino esclarece, ainda, que as atividades presenciais seguirão suspensas até o dia 18 de fevereiro. “Durante esse período as aulas serão remotas”. O colégio esclareceu ainda que medidas de segurança “como distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel, além da desinfecção diária” estão sendo adotadas para garantir a segurança dos funcionários e dos alunos. Em seu perfil no Instagram, o colégio publicou stories mostrando a desinfecção de cadeiras e mesas utilizadas nas salas de aula.