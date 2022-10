Colégio demite professora filmada fazendo gesto nazista em sala de aula

Demissão foi divulgada nesta terça-feira, 11, através de um comunicado pelas redes sociais

Repodrução/Redes Sociais Vídeo mostra professora que fez gesto nazista dentro de sala de aula em um colégio no Paraná



O Colégio Sagrada Família, de Ponta Grossa-PR, demitiu a professora filmada fazendo uma saudação nazista dentro da sala de aula. A demissão foi divulgada nesta terça-feira, 11, através de um comunicado pelas redes sociais. “O Colégio Sagrada Família comunica que a professora envolvida no episódio ocorrido já foi desligada do nosso quadro de funcionários”, informou a instituição. O caso ganhou bastante repercussão por conta de um vídeo que se espalhou pelas redes sociais, onde mostra um aluno se afastando da mesa da educadora. De repente, a docente, identificada como Josete, leva a mão à cabeça e em seguida estende o braço. O gesto foi adotado pelo Partido Nazista, como símbolo de culto e lealdade à Adolf Hitler. A docente é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). Imediatamente, o vídeo se espalhou pela internet e muitos internautas pediram a demissão da educadora. O episódio teria ocorrido no sábado, 8. No fim da tarde de ontem, o colégio divulgou um comunicado dizendo não compactuar com o ocorrido e repudia qualquer manifestação do tipo. A instituição de ensino informou que tomou as devidas atitudes internamente, sem mencionar quais foram elas, e ressaltou que sua história é “pautada pela lisura em suas ações e respeito à comunidade, por isso repudia ações que venham a ferir os valores da vida, da moral e da ética”. A Jovem Pan tentou contato com a professora, mas até o momento não houve retorno por parte da profissional. Veja o vídeo: