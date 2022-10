Professora faz saudação nazista dentro de sala de aula no Paraná; veja o vídeo

Imagem mostra um aluno se afastando da mesa da educadora, quando a docente levou a mão à cabeça e em seguida estendeu o braço

Repodrução/Redes Sociais Professora faz gesto adotado pelo Partido Nazista como lealdade à Adolf Hitler



Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma professora fazendo um gesto nazista dentro de uma sala de aula do Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa, no Paraná. A cena teria sido gravada no último sábado. A atitude foi bastante criticada pelos internautas, que pediam uma punição da profissional. A imagem mostra um aluno se afastando da mesa da educadora. De repente, a docente, identificada como Josete, levou a mão à cabeça e em seguida estende o braço. O gesto foi adotado pelo Partido Nazista, como símbolo de culto e lealdade à Adolf Hitler. A docente é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). A Jovem Pan procurou e solicitou um posicionamento do colégio e também da docente, mas não obteve retorno até o momento. Assista o vídeo: