Colisão entre dois trens no metrô de Recife deixa mais de 40 feridos

BRUNO LAFAIETE /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 40 pessoas ficaram feridas em acidente no metrô de Recife



Uma colisão entre dois trens do metrô do Recife, operados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), deixou ao menos 46 pessoas feridas na estação Ipiranga, na Linha Centro. O acidente ocorreu por volta das 5h40 da manhã, horário em que os vagões estão lotados.

Segundo relatos, uma composição que vinha de Camaragibe estava parada na estação quando outro trem, que seguia de Jaboatão dos Guararapes, bateu. Com a colisão, passageiros caíram uns sobre os outros e as luzes se apagaram. Havia muito sangue nos vagões. Alguns usuários ficaram muito nervosos e chegaram a desmaiar. Apesar do número alto de feridos, não há vítimas. Até as 10h desta manhã, todos já haviam sido encaminhados a hospitais da região para avaliação.

De acordo com a TV Jornal, afiliada do SBT em Recife, a Metrorec, sistema de transporte metropolitano do Recife controlado pela CBTU, afirmou que uma sindicância será aberta para apurar as causas do acidente. O laudo técnico do Instituto de Criminalística deve sair em 15 dias.

Todas as 15 estações da Linha Centro permanecem fechadas sem previsão de reabertura. Autoridades locais orientam para que os cidadãos utilizem as linhas de ônibus da cidade, que receberam reforço nesta manhã. Diariamente, cerca de 250 mil pessoas utilizam a linha para locomoção.