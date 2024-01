Colisão entre lancha e moto aquática deixa dois mortos em Minas Gerais

Acidente aconteceu no último sábado, 20, na cidade de Fronteira, localizada na região do Triângulo Mineiro

Divulgação / Corpo de Bombeiros As vítimas fatais são o piloto da moto aquática, um homem de 36 anos, e um adolescente de apenas 13 anos



Uma colisão de uma lancha e uma moto aquática causou a morte de duas pessoas e feriu outras três. O incidente aconteceu no último sábado, 20, na cidade de Fronteira, localizada na região do Triângulo Mineiro, a cerca de 648 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois veículos aquáticos estavam navegando no Rio Grande, que faz divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo, quando ocorreu a colisão. O acidente aconteceu na zona rural do município mineiro, próximo à rodovia BR-153. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

As primeiras providências foram tomadas pelos médicos do Hospital Municipal de Fronteira, que confirmaram as mortes no local. As vítimas fatais são o piloto da moto aquática, um homem de 36 anos, e um adolescente de apenas 13 anos, que estava como passageiro na lancha. Além deles, outras três pessoas estavam na embarcação foram socorridas com ferimentos leves. A Capitania dos Portos, órgão vinculado à Marinha do Brasil e responsável pela investigação de acidentes aquáticos, já foi informada sobre o ocorrido e dará continuidade às apurações.