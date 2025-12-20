Colisão entre micro-ônibus e caminhão deixa cinco mortos na BR-386

Veículo da Secretaria de Saúde de Constantina transportava pacientes que retornavam de Porto Alegre; acidente ocorreu na noite de sexta-feira (19), em Carazinho

Cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta sexta-feira (19) na BR-386, em Carazinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul. A colisão envolveu um caminhão e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde do município de Constantina.

O acidente aconteceu por volta das 23h, na altura do km 184 da rodovia, no trecho situado entre Carazinho e Santo Antônio do Planalto. O veículo da saúde retornava de Porto Alegre, onde realizava o transporte de pacientes após consultas médicas.

Vítimas

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as cinco vítimas fatais ocupavam o micro-ônibus. Conforme informações preliminares do 1° Sargento Castro, dos Bombeiros de Carazinho, morreram no local:

– O motorista do micro-ônibus;

– Um casal de idosos;

– Um homem;

– Uma criança com idade entre oito e 10 anos;

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente.

Estado dos feridos

Outras quatro pessoas ficaram feridas na colisão: três passageiros do micro-ônibus e o motorista do caminhão. As vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

Todos foram encaminhados em estado grave para o Hospital de Clínicas de Carazinho. Segundo a equipe médica, apesar de apresentarem fraturas, os pacientes permanecem conscientes e com quadro de saúde estável.

Investigação

A rodovia permaneceu totalmente bloqueada por quase seis horas para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), sendo liberada apenas às 4h52min deste sábado (20). As circunstâncias e causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.