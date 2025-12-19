Lançamento do primeiro foguete comercial do Brasil é adiado pela 3ª vez

Lançamento estava previsto para acontecer às 21h30 desta sexta-feira (19) do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão (MA)

Divulgação

Não foi nesta sexta-feira (19) que o Brasil realizou o lançamento do primeiro foguete comercial. Isso porque a operação foi adiada pela terceira vez seguida. Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que deve definir com a Innospace e com a AEB (Agência Espacial Brasileira) quando será feita uma nova tentativa dentro da janela de lançamento, que se estende até a próxima segunda (22).

O lançamento estava previsto para acontecer às 21h30 desta sexta-feira (19) do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão (MA). Antes já teve outras duas datas. Hoje, às 15h34, e quarta-feira (17), às 15h45.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O foguete HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, marca a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais. A missão, denominada Operação Spaceward, conta com cerca de 400 profissionais, entre brasileiros e sul-coreanos.

O HANBIT-Nano tem 21,8 metros de comprimento, 1,4 metros de diâmetro, e 20 toneladas, e tem como objetivo transportas cinco satélite e três dispositivos experimentais para a órbita baixa da Terra. Em 2023, a Innospace lançou, também do Centro de Lançamento de Alcântara, o primeiro foguete, de forma experimental.