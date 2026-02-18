Jovem Pan > Notícias > Brasil > Colisão entre ônibus e BRT deixa 21 feridos no Rio de Janeiro

Colisão entre ônibus e BRT deixa 21 feridos no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros encaminhou 14 vítimas para unidades hospitalares da rede pública

  • 18/02/2026 15h40
Reprodução/Record TV Acidente BRT Rio de Janeiro Em nota, a empresa Rio Ônibus, responsável pelo veículo da linha 298, lamentou o ocorrido

Uma colisão entre um ônibus e um BRT deixou 21 pessoas feridas nesta terça-feira (17), na Avenida Ministro Edgard Romero, altura da estação Otaviano, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. A informação é do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Em nota, a empresa Rio Ônibus, responsável pelo veículo da linha 298, lamentou o ocorrido. A empresa diz que aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente e está acompanhando o caso. A empresa Mobi-Rio, responsável pelo BRT, não respondeu ao Estadão até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Das 21 pessoas feridas, 18 pessoas foram consideradas com ferimentos leves e três com ferimentos moderados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliou no socorro.

O Corpo de Bombeiros encaminhou 14 vítimas para unidades hospitalares da rede pública: quatro para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, seis para o Hospital Municipal Salgado Filho e quatro para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

*Com informações do Estadão Conteúdo

