Colisão entre ônibus e caminhão deixa sete mortos no interior de SP

Acidente foi registrado na noite desta segunda-feira, na cidade de Parapuã; ônibus partiu do Pará com destino ao Rio Grande do Sul

Reprodução/TV Globo Colisão frontal em Parapuã deixou sete mortos e dezenas de feridos



Ao menos sete pessoas morreram e 19 ficaram feridas após uma colisão frontal entre um ônibus e um caminhão bitrem na rodovia Assis Chateubriand, na cidade de Parapuã, a 440 quilômetros de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente, a colisão foi registrada próximo das 21h30 desta segunda-feira, 22. Havia cinco crianças entre as vítimas, mas nenhuma se feriu e todas foram encaminhadas para o conselho tutelar do município. As vítimas foram levadas para hospitais dos municípios de Osvaldo Cruz, Parapuã e Tupã. De acordo com as informações, duas vítimas fatais estavam no caminhão, com placas de Osvaldo Cruz (SP), e cinco no ônibus fretado da empresa Helios, que transportava 39 passageiros.

O ônibus havia saído de São Félix do Xingu (PA) e tinha como destino a cidade de Carazinho (RS). Por meio do Twitter, o governador paraense, Helder Barbalho, manifestou solidariedades aos familiares das vítimas. “Imediatamente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, entrou em contato com os responsáveis pelo resgate em São Paulo, onde o acidente ocorreu, para identificar as vítimas e prestar o apoio necessário”, afirmou.