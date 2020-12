Ônibus de turismo cai de viaduto em Minas Gerais

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira; até o momento, não há informações sobre quantidade de feridos ou possíveis mortos na queda do ônibus

Reprodução de vídeo do Twitter/04.12.2020 Acidente ocorreu na cidade de João Monlevade



Um ônibus de turismo caiu de um viaduto em um trecho de ligação entre a BR-262 e BR-381, na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira, 4. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram enviadas ao local para fazer o socorro das vítimas. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos, mas estima-se que a queda tenha sido de mais de 10 metros de altura. O veículo, da empresa Localima Turismo, ficou parcialmente destruído na queda. Em vídeos divulgados pelas redes sociais, é possível ver focos de incêndio no ônibus. O motivo do acidente ainda não foi identificado pela polícia, mas um caminhão também estaria envolvido na ocorrência. Por causa o ocorrido, um trecho da BR-381 está fechado.

Mais informações em instantes