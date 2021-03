Com 1.057 novas mortes, Brasil se aproxima da marca de 280 mil óbitos por Covid-19

No mesmo período, foram contabilizados 36.239 novos casos da doença, aumentando o total de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes para 11.519.609

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/03/2021 Hospitais registram altas ocupações de leitos de UTI por avanço da pandemia



O Brasil registrou 1.057 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o país se aproximou da marca de 280 mil óbitos, tendo, no momento, 279.286 vítimas fatais desde o começo da pandemia, em março de 2020. No mesmo período, foram contabilizados 36.239 novos casos da doença, aumentando o total de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes para 11.519.609. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), através de atualização do boletim feita às 18h desta segunda-feira, 15. Tais números fazem do Brasil o segundo país com mais casos e mortos pela Covid-19, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, que, segundo a Universidade Johns Hopkins, têm 29,4 milhões de infectados e 535 mil mortes. Em relação aos indicadores da doença, o único que manteve estabilidade foi a taxa de letalidade, que seguiu em 2,4%. A taxa de mortalidade aumentou para 132,9 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de incidência saltou para 5.481,7 a cada 100 mil habitantes.