Com 1.279 mortes, Brasil se aproxima dos 224 mil óbitos por Covid-19

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesse sábado, 30, mostram que o Brasil registrou entre os dias 29 e 30 mais 1.279 mortes e 58.462 infectados pela Covid-19. O número aproxima o país das 224 mil vítimas fatais, com exatos 223.945 óbitos acumulados e eleva o número de contaminados a 9.176.975. Até o momento, o estado com maior número de mortos é São Paulo, o mais populoso do país, com 52.954. A maior taxa de mortalidade, porém, é ostentada pelo Amazonas, com 193,5 mortos a cada 100 mil habitantes, número 81% maior do que a média brasileira, com 106,6. O estado do Norte do país registra crescimento nessa taxa desde o início do ano, quando o número de casos cresceu e a falta de leitos e oxigênio para pacientes instaurou um caos na saúde.