Com 272 novas mortes, Brasil se aproxima de 173 mil óbitos por Covid-19

Em 24 horas, foram registrados 24.468 novos casos da doença; total é de 6.314.740 contaminações

BRUNO CRUZ/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO País é o segundo com mais mortes causadas pela Covid-19.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 272 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de vítimas fatais da doença desde o início da pandemia se aproxima de 173 mil, sendo que, no momento, o país tem 172.833 óbitos. No mesmo período, foram registrados 24.468 casos da doença, o que faz com que o número total de contaminados seja de 6.314.740. Com isso, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com mais mortes, atrás apenas dos EUA. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) publicado às 18h deste domingo, 29.

Após a atualização, a taxa de letalidade da doença ficou em 2,7%, enquanto que a taxa de mortalidade é de 82,2 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência da doença está em alta e, segundo os dados das últimas 24 horas, ela foi de 3.004,9 a cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados horas depois do término das votações no segundo turno das eleições municipais de 2020. No momento, diversos estados registram uma alta no número de casos e mortes pela doença.