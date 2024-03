Com 31 mortes, São Paulo decreta estado de emergência para dengue

Decisão ocorre após o Centro de Operações Emergenciais recomendar a medida; Estado registra mais de 138 mil casos da doença

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:243468 Com o decreto, será possível realocar recursos para o combate à doença, com o apoio do Ministério da Saúde



O Estado de São Paulo decretou estado de emergência devido ao aumento dos casos de dengue. A decisão foi oficializada nesta terça-feira, 5, após o Centro de Operações Emergenciais (COE) recomendar a medida, devido ao alarmante número de 300 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes. A quantidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o limite para decretar a emergência. Com o decreto, será possível realocar recursos para o combate à doença, com o apoio do Ministério da Saúde, permitindo a aquisição de equipamentos e contratações para minimizar os impactos. Até o momento, foram confirmadas 31 mortes e mais de 138 mil casos da doença em São Paulo, com outros 122 óbitos em investigação, de acordo com o painel de monitoramento do governo estadual.

*Reportagem produzida com auxílio de IA