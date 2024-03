Casos de dengue em gestantes aumentam 345% em 2024

Brasil ultrapassou mais de um milhão de casos da doença nos primeiros dois meses do ano; até o momento, 258 mortes foram confirmadas e outras 651 estão em investigação

Foto/Reprodução: Shammiknr/PixaBay Mosquito Aedes aegyptI, transmissor da dengue, zika e chikungunya



Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 1, mostram que o número de casos de dengue em gestantes cresceu 345,2% nas primeiras seis semanas deste ano. O resultado é maior quando comparado com o mesmo período do ano passado. “Este aumento representa um quadro preocupante de saúde pública, considerando o risco elevado de complicações graves, tanto para elas quanto para os bebês. Formas graves da doença, como choque, hemorragias e óbito representam riscos para as gestantes, enquanto as complicações perinatais incluem prematuridade, restrição de crescimento intrauterino e morte fetal”, disse a pasta.

De acordo com o ministério, foram registrados 1.530.940 casos prováveis no país em 2023, com um coeficiente de incidência de 753,9 casos por 100 mil habitantes. Este resultado representa um aumento de 16,5% em comparação com o ano anterior. Até o momento, o Brasil registrou 1.038.475 casos prováveis de dengue e 258 mortes confirmadas pela doença. Outras 651 mortes estão em investigação. O coeficiente de incidência da dengue no país neste momento é de 511,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses.

*Com informações da Agência Brasil