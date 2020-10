Com 513 novas mortes, Brasil se aproxima de 159 mil óbitos por Covid-19

Segundo dados divulgados pelo Ministério Público na noite desta quinta-feira, 29, país registrou 26.106 novos casos da doença nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 513 novas mortes e 26.106 novas contaminações pelo novo coronavírus nas últimas 14 horas. Os números da doença foram atualizados na noite desta quinta-feira, 29. De acordo com o balanço da pasta, o país se aproxima dos 159 mil mortos (158.969) e dos 5,5 milhões de casos confirmados (5.494.376). Até o momento, 4.954.159 pessoas são consideradas como curadas da doença no país e outras 381.248 estão em observação pela pasta. Apesar de registrar três mortes a mais do que no dia anterior, o país teve queda de mais de 2 mil notificações nas últimas horas. Na quarta-feira, o número de novos casos no país foi de 28.629.

O Brasil apresenta números menores do que os registrados em meses anteriores enquanto países europeus, que tiveram início da pandemia antes, adotam medidas de isolamento social por decorrência de uma segunda onda da doença. A França anunciou o lockdown total a partir desta sexta, 30, a Alemanha impôs o fechamento de bares e serviços não essenciais a partir da segunda-feira, 2, e Portugal tornou o uso de máscara nas ruas obrigatório. No Vaticano, o Papa Francisco anunciou que celebrará a missa do Dia de Finados, em 2 de novembro, sem a presença de fiéis.