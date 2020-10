Com 549 novas mortes, Brasil se aproxima dos 158 mil óbitos por Covid-19

Nas últimas 24 horas o Ministério da Saúde contabilizou 29.787 novos casos; número total é de 5.439.641 contaminações

Número de mortes por Covid-19 se aproxima das 160 mil



O Ministério da Saúde anunciou no fim da tarde desta terça-feira, 27, os números da Covid-19 no país. De acordo com a pasta, nas últimas 24 horas foram registradas 549 mortes e 29.787 novos casos, totalizando 157.946 óbitos e 5.439.641 contaminações. Desde o início da pandemia, 4.904.046 pessoas se recuperaram da doença, enquanto outras 377.649 seguem em acompanhamento médico. O governo investiga 2.379 mortes suspeitas. Os números da doença costumam ser um pouco mais elevados às terças, quando as Secretarias de Saúde dos estados atualizam os dados do final de semana.

O Estado de São Paulo continua no topo do ranking de contaminações. Já são 1.098.207 casos confirmados da doença desde março, com 38.885 mortes. Minas Gerais assumiu o segundo lugar no número de casos, que antes era da Bahia (347.721) e agora registra 351.033, com 8.789 mortes. O Rio de Janeiro é o segundo em números totais de vidas perdidas para o vírus (20.292) e o quarto em número de casos confirmados (304.904). O estado do Ceará fecha o top 5 com 271.006 casos e 9.305 óbitos.