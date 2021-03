Com 80 mil novos casos, Brasil ultrapassa os 11 milhões de infectados pela Covid-19

Nas últimas 24 horas foram contabilizadas 1.086 mortes, totalizando 265.411 desde o início da pandemia

ALEXANDRE GONÇALVES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/03/2021 Número de infectados no Brasil tem ficado na casa das dezenas de milhares há dias



O Brasil registrou nas últimas 24 horas, 80.508 infecções pela Covid-19 e 1.086 mortes, de acordo com um levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), sendo assim, o país ultrapassa a marca dos 11 milhões de casos da doença desde o início da pandemia, com 11.019.344. O número total de mortes é de 265.411. A taxa de letalidade está em 2,4% e a taxa de mortalidade em 126,3% por 100 mil habitantes. Pelos dados do Conass, São Paulo é o Estado com maior incidência de casos (2.113.738) e de óbitos (61.463). Minas Gerais aparece em segundo lugar com 922.573 contaminações e 19.523 mortes. O estado do Paraná atualizou os números do coronavírus no Estado depois de um alinhamento entre Secretaria de Saúde Estadual, Secretaria de Saúde de Curitiba e o Ministério Público local. No momento, o número total por lá é de 725.797 casos e 12.591 mortes.