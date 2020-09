Com 858 novos óbitos, Brasil passa de 135 mil mortes por Covid-19

Nas últimas 24 horas foram 39.797 novos casos da doença; ao todo são 135.793 óbitos e 4.495.183 infectados

EFE / EPA / MOHAMMED BADRA Mortes por Covid-19 no Brasil passam de 135 mil



O Ministério da Saúde anunciou na tarde dessa sexta-feira (18) os números da Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas foram registradas 858 mortes e 39.797 novos casos da doença. Ao todo são 135.793 óbitos e 4.495.183 infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Desse total, 3.789.139 pessoas já se recuperaram e outras 570.251 continuam em acompanhamento médico. Nessa semana o país só registrou números diárias de mortes maiores do que 1 mil na terça-feira, quando os dados são computados juntamente com a defasagem do fim de semana. Um balanço da semana epidemiológica número 37 (de 06 a 12 de setembro) apontou que o Brasil teve diminuição de 30% no número de casos e 13% na de mortes.

Apesar de continuar na liderança do ranking de infectados por estado, São Paulo alcançou nesta semana o menor índice de ocupação em leitos de UTI desde que a pandemia teve início, no começo de março. Agora, apenas 49,1% das vagas estão preenchidas, enquanto a taxa da capital ficou em 48,5%. O secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn comemorou a notícia. “Estamos com uma melhora histórica no Plano São Paulo, na taxa de ocupação em leitos de terapia intensiva. É o menor e melhor índice que tivemos desde o início da pandemia”, disse. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o estado tem hoje 924.532 casos confirmados e 33.678 mortes.