Com 968 novas mortes, Brasil passa dos 188 mil óbitos por Covid-19

EFE/Antonio Lacerda São Paulo segue em primeiro no ranking de mais mortes e contaminações



O Brasil está próximo de alcançar a marca de 190 mil mortos por Covid-19. De acordo com a atualização do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas mais 968 pessoas morreram vítimas da doença, totalizando 188.259. No mesmo período, foram contabilizados 55.202 novos casos de infecção pelo país, dando números totais de 7.318.821 casos desde o início da pandemia. Segundo a pasta, 6.354.972 pessoas já estão recuperadas do coronavírus, enquanto outras 775.590 seguem em observação médica. Segundo o monitoramento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, São Paulo segue em primeiro no ranking de mais mortes, com 45.395, e também no ranking de contaminações, somando 1.398.757.

O Rio de Janeiro aparece em segundo na lista com 24.594 mortes e 411.369 casos. O estado, inclusive, registrou uma nova variação do coronavírus. A descoberta foi feita por pesquisadores do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e divulgada nesta terça-feira, 22, por meio de um estudo. Segundo o levantamento, a nova mutação surgiu em julho e foi detectada pela primeira vez em outubro. Os resultados indicam que a nova mutação está restrita à capital fluminense, mas, assim como outras mutações do vírus, possui potencial para se espalhar rapidamente para outras regiões.