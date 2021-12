Com adiamento de quarentena para não vacinados, veja novas regras para entrada no Brasil

Apresentação de testes ou comprovantes de vacinação vale para entrada no país por via aérea ou rodoviária; desembarque marítimo não está autorizado

O ataque hacker que desestabiliza as plataformas digitais do Ministério da Saúde desde a madrugada da sexta-feira, 10, fez com que o governo federal adiasse por uma semana a portaria que implementaria quarentena obrigatória de cinco dias para não vacinados que chegassem ao Brasil a partir deste sábado, 11. Na noite desta sexta-feira, porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou um novo documento com regras vigentes para a entrada de viajantes no país. Segundo a publicação, antes do embarque aéreo para o Brasil, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros precisam apresentar à companhia um comprovante de teste negativo para a Covid-19, que pode ser um teste antígeno feito até 24 horas antes do embarque ou um PCR feito até 72 horas antes do momento do embarque. Também é necessário que preencha de forma eletrônica ou física uma Declaração de Saúde do Viajante, que deve ser submetida às autoridades em até 24 horas antes do embarque para o Brasil.

Para quem chega ao país por via terrestre, será necessário apresentar um comprovante de vacinação ou um teste para a Covid-19 feito nos mesmos prazos que os exigidos em aeroportos. A imunização completa do passageiro precisa ter ocorrido há pelo menos 14 dias e serão aceitas no país todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde ou pelas autoridades do país na qual o viajante foi imunizado. A Anvisa também informou que a entrada de passageiros no país por via marítima continua não autorizada, sendo limitada somente a tripulantes de navios de carga, que precisam seguir uma série de regras para o desembarque.