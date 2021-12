Governo autoriza entrada de turistas estrangeiros em fronteiras terrestres

Ministério do Turismo afirmou que reabertura servirá para alavancar o setor no país e contribuir para a economia

Reprodução Twitter LuchoXBolivia Medida foi publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira, 9



O governo federal autorizou a entrada de turistas estrangeiros no Brasil através de fronteiras terrestres. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 10, mas a portaria já havia sido publicada na quinta-feira, 9. O governo não determinou o dia em que a medida começará a valer, mas esclareceu que contemplará visitantes que apresentarem comprovante de vacinação ou teste negativo de rastreio para Covid-19. Com a medida, a entrada de turistas estará permitida por via aérea e terrestre, tendo como exigência o teste antígeno realizado 24h antes do momento do embarque ou da entrada do país ou o exame RT-PCR com prazo de até 72h. Para os vacinados, será exigido o comprovante de vacinação feita 14 dias antes do embarque. A quarentena de cinco para não vacinados também será obrigatória.

O ministro do Turismo, Gilson Machado, classificou a permissão como um “grande passo” para alavancar a retomada do turismo no país, o que gerará benefícios econômicos. “A liberação da entrada de turistas de países vizinhos por via terrestre é um grande passo para impulsionar ainda mais a retomada do turismo no nosso país, gerando emprego e desenvolvimento ao Brasil, na medida em que movimentará a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio em geral. Essa reabertura atende às recomendações de segurança e controle da Anvisa para que ocorra de forma segura e responsável”, afirmou. De acordo com o governo, a maior parte dos visitantes que vêm ao Brasil são de países vizinhos como Argentina, Paraguai e Uruguai (terrestre), além de Chile e Estados Unidos (aérea).