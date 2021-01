Com atraso no voo que buscará doses na Índia, início da vacinação deve ser adiado para dia 21

Partida do avião do Aeroporto de Guararapes, no Recife, em direção a Mumbai foi reprogramada para sexta-feira; começo da campanha de imunização nacional estava previsto para o dia 20

A vacina do vacina do laboratório AstraZeneca é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e com a Fundação Oswaldo Cruz no Brasil



O Ministério da Saúde enviará um avião à Índia para buscar 2 milhões de doses da vacina do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e com a Fundação Oswaldo Cruz no Brasil. O voo, que estava previsto para sair do Brasil ainda nesta quinta-feira, 14, foi adiado em um dia. Com isso, a data do início da vacinação nacional informada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a prefeitos deverá sofrer alterações. De acordo com relatos da reunião desta quinta com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o ministro anunciou que o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 seria iniciado na próxima quarta-feira, 20, às 10h. Com a provável liberação do uso emergencial das vacinas pela Anvisa no domingo, 17, as doses seriam distribuídas aos estados já na segunda-feira, 18. Devido ao atraso, o presidente da FNP, Jonas Donizette, prevê que a imunização nacional seja adiada para quinta-feira, 21 de janeiro.

A data de partida do avião do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) permanece a mesma. O voo da companhia aérea Azul sairá da cidade nesta quinta-feira às 15h30, com escala ao Aeroporto de Guararapes, no Recife (PE). A partida da cidade pernambucana para Mumbai, na Índia, porém, foi reprogramada em algumas horas e seguirá seu plano de voo na sexta-feira, 15, às 23h. A viagem de 12 mil km tem duração de 15 horas. Segundo o Ministério da Saúde, o atraso foi ocasionado por “questões logísticas internacionais”. A Azul ainda não retornou os questionamentos da Jovem Pan. Donizette, afirmou que o início da vacinação estava confirmado para o dia 20, mas que a data deve sofrer alterações. “A Frente Nacional de Prefeitos concluiu a reunião com o Ministério da Saúde com uma expectativa de se iniciar a vacinação na semana que vem, ou no dia 20 ou dia 21. Estava confirmada para o dia 20, mas parece que teve um atraso no voo. Atrasou um dia, passaria a data [do início da vacinação] para o dia 21”, disse o presidente da FNP.