Com calor acima dos 35ºC, codornas nascem em prateleira de mercado no Piauí; assista

Mesmo sendo resgatadas com vida, ambas as aves morreram

Arquivo pessoal Vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o gerente abre a cartela de ovos



Quatro codornas nasceram em uma prateleira de um supermercado, localizado em Campo Maior, no Piauí. Isso aconteceu devido a alta temperatura, de aproximadamente 37ºC, que atingiu a cidade. Mesmo sendo resgatadas com vida, ambas as aves morreram. O caso foi registrado em 21 de setembro, mas viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 13. Por volta das 16 horas, o funcionário do mercado, Manoel Pereira, chamou o gerente Fábio Gomes para verificar um barulho que vinha da prateleira. No local, eles visualizaram um movimento dentro de uma cartela com 30 ovos. Ao abrir, foram surpreendidos com o nascimento de quatro filhotes de codornas. Fábio disse que, até mesmo, havia trocado as cartelas de lugar devido ao calor. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o gerente abre a cartela. Uma das aves chega a quase cair no chão, mas é salva por Fábio. Ele afirmou que duas codornas morreram minutos após abrirem a cartela. Outras duas foram entregues ao fornecedor dos ovos e morreram no dia seguinte.