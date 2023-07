Com mais de 70 mil vítimas, Brasil registra recorde de estupros em 2022

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 88,7% das vítimas são mulheres e 61,4% têm entre 0 e 13 anos

Arquivo/Marcello Casal Jr/ Agência Brasil



O Brasil registrou o maior número de estupros da história em 2022. Segundo dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 74.930 pessoas foram vítimas de estupro ao longo do ano passado. Isso corresponde a 205 casos de estupro por dia e a aproximadamente 8 casos por hora. O anuário foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado nesta quinta-feira, 20. Em comparação aos dados de 2021, quando foram registrados 68.885 casos, é possível observar um aumento de 8% no número de ocorrências. Do total, 56.820 casos foram de estupros de vulneráveis, enquanto outros 18.110 foram registrados como estupro. O relatório traz informações sobre os locais em que aconteceram os crimes, mostrando que 68,3% deles acontecem na residência da vítima, enquanto outros 9,4% são registrados em vias públicas.

O anuário também elaborou um perfil das vítimas, revelando que 88,7% são do sexo feminino, enquanto 11,3% são do masculino. No recorte étnico, 56,8% das vítimas são negras, 42,3% brancas, enquanto indígenas e amarelas correspondem, respectivamente, a 0,5% e 0,4% das vítimas. Em relação à faixa etária, 61,4% das vítimas têm idade entre 0 e 13 anos, sendo que 10,4% têm menos de 4 anos. O perfil dos agressores também é apresentado no material divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nos casos de vítimas de 0 a 13 anos, 86,1% são conhecidos da vítima, sendo que 64,4% são familiares. Para vítimas com idade superior a 14 anos, 77,2% são conhecidos e 24,3% dos crimes foram praticados por parceiros ou ex-parceiros.