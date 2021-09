Com menos de mil doses, SP corre o risco de ficar sem vacina da AstraZeneca

Em nota, a SMS afirmou que só tinha 838 doses do imunizante no estoque e disse esperar receber novos lotes na semana que vem

Luis Lima Jr./Estadão Conteúdo A estimativa da secretaria é de que novos lotes do imunizante sejam entregues na próxima semana



A prefeitura da cidade de São Paulo registra uma falta de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Segundo informações enviadas à Jovem Pan pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital, às 13h desta sexta-feira, 10, a cidade tinha apenas 838 doses da AstraZeneca, enquanto havia em estoque 259.539 doses da Coronavac e 109.510 da Pfizer. Em nota, a SMS recomendou que a população verifique a disponibilidade de vacinas pela plataforma De Olho na Fila. Questionada pela Jovem Pan, a SMS não informou se houve interrupção na imunização em postos da capital. A estimativa da secretaria é de que novos lotes do imunizante sejam entregues na próxima semana, entretanto, a pasta não determinou um dia em que receberá as unidades. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde atrasou o envio de 1 milhão de doses do imunizante, fazendo com que o governo do Estado determinasse a aplicação de doses da Pfizer em pessoas com a 2ª dose da AstraZeneca atrasada.