Com pouco de sol e sem chance de chuva, São Paulo terá um domingo frio, com máxima de 20°C

Cidade está sob alerta devido às baixas temperaturas, que devem subir gradualmente até quarta-feira (9)

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO



Neste domingo (6), a previsão do tempo para São Paulo indica um dia ensolarado, com temperaturas variando entre 9°C e 20°C. Embora haja a possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, o clima se manterá estável ao longo do dia. A cidade está sob alerta devido às baixas temperaturas, com a expectativa de dias ensolarados e um aumento gradual nas temperaturas, sem previsão de chuvas até quarta-feira, 9 de julho.

O mês de junho apresentou um volume de chuvas acima do normal em São Paulo, totalizando 70,5 mm, o que representa um aumento de 18% em relação à média histórica. As temperaturas médias registradas foram de 22,7°C para as máximas e 13,9°C para as mínimas, sendo que a temperatura mais baixa do mês chegou a 6°C.

Em outras capitais do Brasil, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as temperaturas devem alcançar até 24°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre a baixa umidade do ar, que deve persistir até as 19h, afetando regiões do Triângulo Mineiro e partes de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e oeste da Bahia. Na Bahia, há um aviso sobre a possibilidade de chuvas intensas e risco de alagamentos em áreas vulneráveis, com temperaturas variando entre 22°C e 26°C em Salvador.

No Norte do Brasil, estados como Roraima, Amapá, norte do Amazonas e noroeste do Pará estão sob alerta para chuvas fortes. Manaus, por exemplo, deve registrar uma temperatura máxima de 31°C, acompanhada de pancadas de chuva. Além disso, o Inmet também emitiu um aviso sobre a possibilidade de geadas no sul de Santa Catarina, onde Florianópolis amanhecerá com nevoeiro e uma temperatura máxima de 19°C, enquanto Porto Alegre terá uma máxima de 17°C.

*Reportagem produzida com auxílio de IA