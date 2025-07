Governo de São Paulo ativa Abrigo Solidário na Estação Pedro II do Metrô

Ação, que começará a funcionar nesta quarta-feira (2) a partir das 19h, oferecerá um atendimento humanizado, disponibilizando colchões, cobertores e alimentação adequada

Com a chegada do frio intenso, o governo de São Paulo tomou medidas para proteger a população em situação de rua, ativando o abrigo solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô. Esta ação, coordenada pela Defesa Civil, foi uma resposta direta ao boletim meteorológico especial emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências, que prevê temperaturas mínimas de até 10ºC nos próximos dias. O abrigo, que começará a funcionar nesta quarta-feira (2) a partir das 19h, oferecerá um atendimento humanizado, disponibilizando colchões, cobertores e alimentação adequada. Além disso, os animais de estimação dos moradores de rua também serão acolhidos, garantindo que ninguém seja deixado para trás.

O funcionamento do abrigo está programado para durar até as 8h da manhã seguinte, momento em que os beneficiados receberão um ticket para tomar café da manhã no restaurante Bom Prato, localizado na rua 25 de março. Inicialmente, a previsão é que o abrigo permaneça em operação até sábado, dia 5, devido à expectativa de frio intenso. No entanto, a Defesa Civil já sinalizou que, caso necessário, o período de funcionamento poderá ser estendido para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas em situação de rua, demonstrando flexibilidade e compromisso com a causa.