Com uma hora de diferença, irmãos morrem de Covid-19 no interior de São Paulo

No intervalo de aproximadamente uma hora, dois irmãos, de 33 e 45 anos, morreram de Covid-19 nesta segunda-feira, 29. A morte de Telma Lissandra Barbosa foi registrada às 7h25 no Hospital São Vicente, em Jundiaí, e de Elton Marques, às 8h40, em Louveira. Já os sepultamentos aconteceram com duas horas de diferença – o da caçula ocorreu às 16 horas no Cemitério do Montenegro e, às 18 horas, o de seu irmão mais velho no Cemitério Memorial Parque da Paz. Infectados pelo novo coronavírus, os pais deles também foram internados em Jundiaí, mas conseguiram se recuperar e deixaram o hospital.

Nas redes sociais, o outro irmão dos dois publicou a notícia da morte e divulgou as informações sobre os sepultamentos. “Infelizmente meus irmãos faleceram, meu coração está dilacerado. No caso de ambos, não poderemos fazer um velório, apenas o cortejo devido à pandemia“, registrou. Além dele, conhecidos postaram homenagens. “Quantos momentos vivemos juntas, risadas e choros. Uma baita parceira. Dói na minha alma saber que ficarei sem você. Nos falamos na semana passada, não consigo acreditar. Te amo para sempre, além da vida”, disse uma das amigas de Telma. “O que está acontecendo? Dois irmãos de uma vez. Covid-19 destruindo famílias. Elton era nosso amigo do coração”, afirmou outro colega.