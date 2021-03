Estado de São Paulo registra 1.209 mortes por Covid-19 em um dia e bate recorde

Número de óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas é o maior desde o início da pandemia do novo coronavírus

RONALDO SILVA FUTURA PRESS ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de pacientes no Hospital São Paulo, na Zonal Sul, que enfrenta lotação devido ao aumento no número de casos de Covid-19



O Estado de São Paulo registrou nesta terça-feira, 30, o maior número de óbitos diários por Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas, 1.209 pessoas perderam as suas vidas por causa da doença e 21.360 novas infecções foram reportadas. Até então, o maior registro de mortes em um único dia havia sido de 1.193 na última sexta-feira, 27. Esta é a quarta vez que o estado ultrapassa mil mortes registradas em 24 horas, sendo que a média móvel está em 696, um aumento de 65% em relação há duas semanas atrás. Até segunda-feira, 29, havia 31.041 pessoas internadas em todo o estado, sendo 18.095 pacientes em enfermaria e 12.946 pacientes em unidades de terapia intensiva. Dessa forma, a taxa de ocupação dos leitos de UTI são de 92,3% no Estado e de 92,6% na Grande São Paulo.

Assim como a maior parte do território brasileiro, São Paulo está enfrentando o pior momento da pandemia. Para conter a sobrecarga dos hospitais e também frear o aumento de novos casos e mortes pelo coronavírus, o governador João Doria (PSDB) decidiu prorrogar a Fase Emergencial do Plano São Paulo até o dia 11 de abril, com a manutenção das restrições mais rígidas. O estado totaliza 73.492 mortes e 2.446.680 casos de Covid-19 desde o início do surto no Brasil. Entre os recuperados estão 2.106.294 pessoas, sendo que 245.595 delas estiveram internadas e receberam alta hospitalar.