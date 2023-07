Comandante da PMSP pede que policiais usem legítima defesa sem hesitar

Em vídeo publicado nas redes da PM-SP, agente pede que colegas não hesitem em cumprir a lei e utilizar ferramentas de trabalho para cumprir missões

GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Comandante afirmou que corporação está preocupada com ocorrências em que policiais tem hesitado



A cúpula da Polícia Militar de São Paulo solicitou que agentes façam uso da legítima defesa sempre que necessário sem hesitar. A declaração está em um vídeo publicado no Instagram oficial da corporação. O comandante-geral da instituição, Cássio Araújo de Freitas, menciona vários tipos de casos. “Aqui você tem ocorrências que tiraram 12 toneladas de drogas das ruas, que tiraram armas das ruas, que salvaram a vida de diversas pessoas, de afogados, crianças, adultos, idosos. Todo o bem que a Polícia Militar faz para nossa sociedade”, afirma a narração do vídeo. Cássio Araújo pediu que os colegas não hesitem em utilizar as ferramentas oferecidas pela corporação para atuar em legítima defesa. “Estamos muito preocupados com alguns ocorrências onde o policial militar tem hesitado em utilizar suas ferramentas de trabalho. Não hesite em cumprir a Lei. Não existe em utilizar a legítima defesa em seu favor. Faça isso. A sociedade quer que você trabalhe, viva bem e esteja íntegro para cumprir as suas missões. Sinta-se seguro para trabalhar”, diz o comandante. A publicação ocorreu após a tortura, sequestro e assassinato de um tenente aposentado em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.

