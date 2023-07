PF investiga movimentações de R$ 80 milhões relacionadas a ouro ilegal em Roraima

Ao todo, três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos por agentes da corporação; empresário guianense e sócio brasileiro estão entre os alvos

Divulgação Ainda não foram divulgados resultados das buscas feitas pela Justiça



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 7, uma operação para investigar a movimentação de mais de R$ 80 milhões relacionada ao comércio de ouro ilegal. A operação foi chamada de Vanglória e, ao todo, três mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de Roraima são cumpridos. As investigações da PF começaram após informações que vinculavam um empresário de Guiana a atividades suspeitas no Brasil. Em seu país natal, ele atuaria no ramo de exploração de garimpos. A operação quer esclarecer se os valores movimentados têm origem apenas nas atividades envolvendo ouro ilegal ou se o empresário explora ilegalmente minas em áreas indígenas em Roraima. O inquérito policial aponta que o suspeito é o proprietário de uma empresa que, segundo informações oficiais, comercializaria alimentos. Entretanto, no endereço da empresa, na cidade de Manaus (AM), existe uma loja com outro CNPJ. Um brasileiro, que também é alvo da investigação, seria sócio do guianense no esquema, ajudando na movimentação dos valores através de outras empresas de fachada. Uma das empresas, registrada no ramo de comércio de materiais hospitalares, teria movimentado mais de R$ 60 milhões. Não foram divulgadas informações sobre itens apreendidos durante as buscas.