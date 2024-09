Comerciantes da 25 de Março sofrem com falta de energia elétrica em São Paulo

Interrupção no fornecimento foi provocada por um curto-circuito na fiação subterrânea da região e a empresa Enel informou que a situação foi normalizada na manhã desta terça-feira (3)

Comerciantes da 25 de Março, localizada no Centro de São Paulo, estão enfrentando sérios problemas devido à falta de energia elétrica, que começou por volta das 17h de ontem. A interrupção no fornecimento foi provocada por um curto-circuito na fiação subterrânea da região. A empresa Enel informou que a situação foi normalizada na manhã desta terça-feira (3). A ausência de energia tem gerado prejuízos significativos para os lojistas, que dependem do funcionamento adequado de seus estabelecimentos.

Publicado por Fernando Keller