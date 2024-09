Banco Central facilita consulta de valores a receber para empresas encerradas

Para utilizar o sistema, é necessário que o representante tenha uma conta pessoal no Gov.br com nível de segurança ouro ou prata e assinar um termo de responsabilidade

A partir desta terça-feira (3), o Banco Central anunciou que o Sistema de Valores a Receber (SVR) estará acessível para consulta por representantes de empresas que já foram encerradas. Para utilizar o sistema, é necessário que o representante tenha uma conta pessoal no Gov.br, com nível de segurança ouro ou prata, além de assinar um termo de responsabilidade. De acordo com as informações fornecidas pelo Banco Central, o sistema permite que o usuário verifique em qual instituição financeira estão os valores pertencentes à empresa com CNPJ inativo. Também são disponibilizados dados de contato da instituição, bem como a faixa e a origem dos valores.

Após obter essas informações, o representante deve entrar em contato com a instituição para discutir a apresentação da documentação que comprove sua legitimidade como representante da empresa encerrada. Vale ressaltar que não será possível realizar a solicitação dos valores diretamente pelo sistema.

