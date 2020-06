Lojas de rua e shoppings reabrem nesta semana em São Paulo

Arquivo/Agência Brasil A retomada gradual das atividades econômicas da capital paulista segue os critérios da fase laranja de flexibilização do Plano São Paulo



Conforme previsto no Plano São Paulo do governo estadual, a cidade de São Paulo vai reabrir o comércio de rua nesta quarta-feira (10) e os shoppings nesta sexta-feira (12), após aprovados os protocolos de retomada pela Prefeitura da capital paulista e pela Vigilância Sanitária. As informações – que chegaram a grandes redes do varejo e foram obtidas pela Jovem Pan – dão conta de que a decisão já está tomada. A expectativa é de que o prefeito Bruno Covas anuncie as medidas ainda nesta terça-feira.

Alguns shoppings da capital já distribuíram comunicado aos lojistas anunciando a abertura para esta sexta-feira. Em um dos documentos obtidos pela Jovem Pan, a direção enfatiza a necessidade da adoção de medidas de prevenção e de higienização. “Para que a nossa reabertura seja feita da melhor forma, contamos com o seu apoio para deixarmos as lojas 100% preparadas para receber os nossos clientes. Confira alguns itens imprescindíveis para a reabertura da sua loja: contratação da equipe; limpeza da loja; controle/recebimento de mercadoria; compra de álcool gel e máscaras de proteção; manutenção no sistema de ar condicionado e iluminação”, informa o comunicado.

Já faz mais de dois meses que os estabelecimentos fecharam as portas por causa da quarentena, decretada no Estado no combate à pandemia da covid-19. As atividades imobiliárias também devem ser retomadas nesta quarta.

O comércio de rua vai poder funcionar das 11h às 15h, enquanto os shoppings vão abrir as portas das 16h às 20h.

A retomada gradual das atividades econômicas da capital paulista segue os critérios da fase laranja de flexibilização do Plano São Paulo. Os estabelecimentos poderão funcionar 4 horas por dia e com 20% da capacidade máxima.

Também previstos para a Fase 2, concessionárias e escritórios já reabriram na sexta-feira (5).