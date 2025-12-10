Jovem Pan > Notícias > Brasil > Comissão do Senado aprova fim da escala 6×1

Comissão do Senado aprova fim da escala 6×1

O texto, relatado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), altera o artigo 7º da Constituição para limitar a carga horária a até oito horas por dia, distribuídas em até cinco dias por semana

  • Por Nátaly Tenório
  • 10/12/2025 14h10
  • BlueSky
Marcelo Camargo/Agência Brasil Carteira de trabalho digital A mudança deve ser feita de forma escalonada

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira (10) o relatório que propoe diminuir a carga horária semanal para 36 horas. O parecer lembra que a Organização Internacional do Trabalho defende a adoçao progressiva de jornadas mais curtas. O texto, relatado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), altera o artigo 7º da Constituição para limitar a carga horária a até oito horas por dia, distribuídas em até cinco dias por semana, e fixa o direito a pelo menos dois dias consecutivos de descanso remunerado.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A mudança deve ser feita de forma escalonada: a princípio, a jornada cairá para 40 horas semanais no ano seguinte à promulgação da emenda, com redução de uma hora por ano até chegar as 36 horas. Com a aprovação na CCJ, a PEC segue agora para análise do plenário do Senado.

Leia também

Lula evita falar sobre Glauber, minimiza crise e diz que 'desavença na Câmara é da democracia'
Bolsonaro aceitou redução de pena por falta de votos para anistia, diz Malafaia
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >