Bolsonaro aceitou redução de pena por falta de votos para anistia, diz Malafaia

Pastor se manifestou por meio de seus perfis nas redes sociais após a Câmara dos Deputados aprovar o PL da dosimetria na madrugada desta quarta-feira (10)

  • Por Júlia Mano
  • 10/12/2025 13h28 - Atualizado em 10/12/2025 13h34
Fernando Frazão/Agência Brasil pastor Silas Malafaia e Bolsonaro durante evento Malafaia ainda disse que os atos de 8 de Janeiro foram "transformados" em uma "farsa de golpe" para "tirar Bolsonaro do jogo" político

O pastor Silas Malafaia revelou nesta quarta-feira (10) que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval ao projeto de lei que reduz penas de condenados pelo 8 de Janeiro por não haver votos suficientes para a proposta de anistia avançar no Senado Federal. Em vídeo publicado em seus perfis nas redes sociais, Malafaia afirmou que a depredação dos Três Poderes, em Brasília, foi “transformada” em “uma farsa de golpe” para “tirar Bolsonaro do jogo” político.

A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta o PL da dosimetria. O texto agora segue para o Senado. Caso a proposta avance, Bolsonaro pode ser beneficiado e ter a sua pena reduzida de 27 anos e três meses para cerca de dois anos.

No vídeo, Malafaia disse ser “uma injustiça ver Bolsonaro, militares e patriotas condenados por algo que não fizeram”. Destacou também o trabalho do deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL (Partido Liberal) na Câmara. “[Ele] colocou a cara a tapa e aos deputados, que aprovaram isso”, declarou.

Malafaia manifestou expectativa de o projeto de lei da anistia avançar. “Politicamente, tem que ter estratégia. [É] degrau por degrau. Primeiro, redução de pena. Mais tarde, anistia geral”, contou.

O pastor ainda criticou a esquerda e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela oposição aos PL da dosimetria e da anistia. Disse que eles foram contemplados com a Lei da Anistia de 1979, mas não mencionou que militares também foram beneficiados com a legislação.

