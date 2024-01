Companhias aéreas brasileiras cancelam voos para Argentina por causa de greve geral

GOL e Latam oferecem alternativas para os passageiros afetados, como remarcação de voos e reembolso integral

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/07/2023 A paralisação afetará as atividades aeroportuárias nas cidades em que as companhias GOL e LATAM operam, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário



A convocação de uma geral na Argentina para a próxima quarta-feira, 24, fez com que companhias aéreas brasileiras cancelassem diversos voos entre Brasil e Argentina para a data. A manifestação, promovida pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), é em retaliação a uma série de reformas econômicas e trabalhistas anunciadas pelo presidente Javier Milei em dezembro. A paralisação afetará as atividades aeroportuárias nas cidades em que as companhias GOL e LATAM operam, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário, impossibilitando a realização dos voos. Como a greve foi convocada pelo maior sindicato do país, é possível que, além do setor aéreo, a greve paralisetambém táxis, ônibus e metrô.

Por causa da greve, a GOL informou que os voos para o dia 24 de janeiro estão cancelados, mas os clientes podem remarcar as passagens sem custo ou solicitar o reembolso integral. Para isso, a empresa oferecerá operações extras nos dias 25 e 26. Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo número 0300 115 2121. Já a LATAM, anunciou que oferecerá as seguintes alternativas: o passageiro pode reprogramar a passagem sem custo adicional até 15 dias após a data original ou solicitar o reembolso integral do bilhete sem custo adicional. A recomendação da companhia aérea é que os passageiros afetados confirmem periodicamente o status dos voos no site da Latam.