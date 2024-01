Adolescente pega arma do pai e atira acidentalmente na cabeça de amigo na Baixada Fluminense

Vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias

Tânia Rêgo/Agência Brasil A arma utilizada pertencia ao pai, que é policial



Um incidente envolvendo dois adolescentes está sendo investigado pela Polícia Civil em Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com informações preliminares, um adolescente de 14 anos teria acidentalmente disparado contra a cabeça de outro adolescente, cuja idade não foi revelada. A arma utilizada pertencia ao pai, que é policial. O incidente ocorreu na avenida Eternidade, dentro do condomínio Beija-flor 5, no Bairro Cosmorama. A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada. Até o momento, a Polícia Civil não se pronunciou sobre a investigação do caso, mas diligências são realizadas e testemunhas ouvidas para esclarecer as circunstâncias do disparo.