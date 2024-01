Concurso público do Inmetro prorroga inscrições até 5 de fevereiro

O certame oferece um total de 300 vagas, sendo 100 para início imediato e 200 para formação de cadastro reserva

Reprodução/Instagram/@inmetro_oficial Evento realizado na sede do Inmetro



As inscrições para o concurso público do Inmetro foram prorrogadas até o dia 5 de fevereiro. O certame oferece um total de 300 vagas, sendo 100 para início imediato e 200 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino superior, sendo 60 vagas para pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e 40 vagas para analista executivo em metrologia e qualidade. Os salários iniciais são de R$ 8.700,31, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 658. Os candidatos interessados em participar do concurso devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 6 de fevereiro. O valor da taxa é de R$ 125, porém, doadores de medula óssea e membros de família inscrita no CadÚnico puderam solicitar a isenção até o final de dezembro. Vale ressaltar que as inscrições só podem ser realizadas pela internet, através do site do Idecan.As provas do concurso estão agendadas para o dia 14 de abril e serão divididas em dois horários. Pela manhã, serão aplicadas as provas para o cargo de analista executivo, enquanto à tarde será a vez dos candidatos ao cargo de pesquisador-tecnologista. O exame será composto por 70 questões de múltipla escolha e uma redação. É importante destacar que a seleção terá validade de dois anos.