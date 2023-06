Condenado por ataques a banco em SP, homem que rasgou notas no Carnaval é transferido para penitenciária federal

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, transferência ocorreu no dia 7 de junho; os motivos não foram revelados

Reprodução/TV Globo Homem ficou conhecido por invadir apuração e rasgar notas do Carnaval de São Paulo em 2012



Condenados por ataques a banco no interior de São Paulo, Tiago Ciro Tadeu Faria foi transferido da foi transferido da penitenciária 2 de Presidente Venceslau para uma unidade do Sistema Prisional Federal. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP). O órgão informou que a transferência ocorreu no dia 7 de junho. Questionada, a pasta não respondeu o motivo da transferência e nem para qual unidade Tiago foi transferido. Conhecido como “Gianecchini do crime”, Tiago ficou conhecido por rasgar as notas do jurados durante a apuração do Carnaval de 2012, em São Paulo. Oito anos depois do episódio, em 2020, o homem foi preso, apontado por ser um dos líderes de uma quadrilha responsável por ataques a bancos no interior do Estado. A Justiça Federal condenou o homem por um ataque a uma agência bancária em Bauru, em 2018.