Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo

Na capital, na Região Metropolitana e em Sorocaba, são esperadas chuvas moderadas; órgão pede para que população deixem áreas de risco ao encontrarem sinais de possíveis deslizamentos

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em São Sebastião, a previsão é de chuva de até 90 mm na quarta-feira, 14



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas que devem atingir diversas regiões do Estado entre hoje e sexta-feira, 16. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) do Estado, existem condições para a ocorrência de chuvas fortes e contínuas e moderadas, que devem ser acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e riscos de deslizamentos, inundações, alagamentos e enxurradas. A maior atenção deve ficar na faixa leste do Estado, especialmente nos Litorais Sul e Norte, Vale do Ribeira e Baixada Santista, que deverão registrar chuvas contínuas durante o período. Já na capital, na Região Metropolitana, e em Sorocaba, a previsão é de chuva moderada. Na região do litoral, a Defesa Civil recomenda “atenção redobrada” a sinais de perigo e diz para que os moradores de áreas de risco observem possíveis sinais de movimentação do solo, como árvores inclinadas e rachaduras na parede. Caso esses sinais sejam detectados, a orientação é deixar o local e acionar a Defesa Civil. O órgão também pede para que a população não adentre ou atravesse áreas inundadas ou enfrente enxurradas. Segundo o portal do Climatempo, em São Sebastião, cidade que sofreu com fortes chuvas no começo do ano, entre hoje e sexta, a chance de precipitação é de 90% em média, com estimativa de 70 mm de chuva na quarta-feira, 14.