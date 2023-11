Confederação do comércio prevê aumento de vagas temporárias neste fim de ano

Estimativa da entidade é que sejam disponibilizadas mais de 108 mil vagas; média salarial é de R$ 1,6 mil

NELSON ALMEIDA / AFP



A Confederação Nacional do Comércio (CNC) prevê um aumento das vagas temporárias neste Natal. Isso porque as vendas podem crescer até 5,6% em comparação ao ano passado. O economista Fábio Bentes aponta a melhora do cenário econômico como um fato que contribui para o crescimento. “O mercado de trabalho contínua gerando empregos, principalmente no mercado formal. A taxa de desemprego tem caído. A inflação perdeu força ao longo do ano. Isso ajuda bastante o comércio que dependem desses fatores para impulsionar as vendas e até mesmo o crédito, começou a engatar um processo de queda nos juros”, analisa. A estimativa da entidade é que sejam disponibilizadas mais de 108 mil vagas temporárias.

O setor de hiper e supermercados, com mais de 45 mil vagas, seguido pelos setores de vestuário (25 mil vagas) e utilidades domésticas (15 mil vagas). A média salarial é de R$ 1,6 mil mensais, o que corresponde a um aumento de 1,6% em comparação ao ano passado. “O maior número de vagas é para vendedores, demonstradores, estoquistas, que não precisam de experiência prévia ou graduação específica. São boas para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho”, disse a gerente de recursos humanos Francine Moura. O Sul e o Sudeste lideram com 54% das ofertas de empregos temporários, com os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro na liderança.