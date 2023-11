Rota faz operação contra o tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai

Agentes entraram em confronto com suspeitos de integrarem um esquema de tráfico internacional de drogas; um suspeito morreu

Divulgação/Polícia Militar Rota participa de operações no Mato Grosso do Sul



A Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) participa de uma operação contra o tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai. Desde o início da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), agentes da corporação foram enviados para pelo menos três missões fora do território paulista. Um delas ocorreu na semana passada, em uma operação na fronteira do Brasil com o Paraguai. Pelo menos 40 viaturas fora enviadas na ação em cidades fronteiriças do Mato Grosso do Sul. A região é marcada pela disputa do tráfico de drogas. Segundo o Governo de SP, ação da Rota tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo em todos os municípios paulistas que fazem divisa com outros quatro Estados. No primeiro dia de operação, a Rota entrou em confronto com suspeitos de integrarem um esquema de tráfico internacional de drogas. Um deles, de 22 anos, foi baleado e morto. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que o objetivo de realizar operações nas divisas e fronteiras inclui um acordo de troca de informações entre estes locais. A Secretaria de Segurança Pública também se manifestou, dizendo que a PM também atuou em Mato Grosso do Sul na terceira edição da Operação SULMaSSP, em conjunto com as polícias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A pasta diz que o reforço tem ajudado a inibir e reprimir o tráfico de drogas e de armas.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto