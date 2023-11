Confederação israelita manifesta preocupação com ato na Paulista em apoio ao Hamas: ‘Endosso ao terrorismo’

Em nota, Conib disse ser lamentável e preocupante que grupos marchem pelas ruas defendendo abertamente ‘terroristas genocidas’

MARCELO OLIVEIRA/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes ligados a partidos de esquerda e movimentos sociais, além de integrantes da comunidade palestina em São Paulo, realizam ato em apoio ao povo palestino e contra os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, na Avenida Paulista



A CONIB (Confederação Israelita do Brasil) manifestou preocupações com a manifestação em prol do Hamas, realizada no domingo, 12, na Avenida Paulista. “É lamentável e preocupante que grupos marchem pelas nossas ruas defendendo abertamente esses terroristas genocidas, que matam bebês e idosos, estupram mulheres, degolam e queimam suas vítimas indefesas”, diz a nota emitida pela confederação, que cita que o grupo islâmico defende e prática o genocídio contra o povo judeu, e o culpa por ter causado a terrível guerra em curso na região. “Transformou covardemente a população civil de Gaza em escudos humanos e mantém dezenas de reféns inocentes de várias nacionalidades, inclusive bebês, mulheres e idosos”, diz o comunicado. Hamas e Israel combatem há 38 dias. A Conib também ressalta que os “apoiadores do terrorismo” precisa estar ciente que está endossando ações do tipo. Os atos de domingo foram realizados organizados pela Frente de Defesa Pela Palestina. Esta foi a 5ª manifestação em apoio ao povo palestino e tem como objetivo, segundo, o fim do genocídio em Gaza.