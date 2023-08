Confira as fotos da primeira superlua do mês de agosto e saiba quando fenômeno ocorrerá novamente

Nesta terça-feira o satélite estará a 357.530 quilômetros de distância de nós

EFE/EPA/KHALED ELFIQI No 'Perigeu', a lua surge 7% maior devido a proximidade com a Terra, e 15% mais brilhante porque reflete mais a luz do sol para o planeta



Para os apreciadores da lua, uma boa notícia: ocorrerá duas superluas em agosto. A primeira será logo no início do mês, nesta terça-feira, 1°; e a segunda dia 30. Este fenômeno ocorre porque a cada 27,3 dias o satélite dá uma volta completa no planeta, mas não de forma circular, mas como uma elipse, que é uma espécie de círculo achatado. Então, há durante o ano momentos em que a lua está mais próxima da Terra, o chamado perigeu. Neste momento a distância média entre o satélite e a Terra tem uma média de 362 mil quilômetros. Nesta terça-feira, por exemplo, a lua estará a 357.530 quilômetros de distância de nós. Em 30 de agosto a distância será ainda menor: 357.344 quilômetros. “Os observadores poderão notar uma lua mais brilhante do que outras luas. O fenômeno poderá ser visto em todas as regiões do planeta, basta que o tempo esteja favorável”, afirma Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional. No perigeu, a lua surge 7% maior devido a proximidade com a Terra, e 15% mais brilhante porque reflete mais a luz do sol para o planeta.