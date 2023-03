Confira lista de casas mais curtidas do mundo por usuários do Airbnb; cabana em Santa Catarina ocupa o segundo lugar

Espaços na América Latina e nos Estados Unidos ocupam primeiras colocações do ranking; casa brasileira fica em Florianópolis

Cerca de 53% dos brasileiros pretendem viajar durante 2023, de acordo com uma pesquisa da empresa de inteligência de mercado Hibou. E os viajantes já estão de olho em novos destinos, com paisagens diferentes de tirar o fôlego. Uma delas é uma cabana de vidro dentro de uma floresta em Santa Catarina, segundo um levantamento de dados da plataforma Airbnb. A empresa divulgou uma lista com as casas mais curtidas por usuários de todo o mundo no Instagram de sua página. A casa catarinense conquistou o segundo lugar do ranking, que ainda conta com um apartamento com vista para as colinas argentinas e tradicional casa de aldeia feita de pedra, na Espanha. Confira os dez primeiros colocados:

1. Casa de Sanchez (San José de Ocoa, República Dominicana): Este refúgio na montanha é a fuga perfeita do calor dominicano e é o lugar ideal para desfrutar de um pôr do sol deslumbrante.

2. Cabana de vidro na floresta (Santa Catarina, Brasil): Localizada no Vale das Furnas, uma floresta de 27 hectares em um cânion, esta cabana simples, bonita e acessível foi projetada para uma total imersão na natureza.

3. O Step (Montgomery, Nova York, EUA): Reconecte-se com a natureza nesta estadia inesquecível. Localizado no Vale do Hudson, “O Step” é um pequeno pedaço do paraíso construído em 31 hectares de terras agrícolas operacionais, a poucos passos da pitoresca cidade de Montgomery.

4. Cliff House (Monterey, Califórnia, EUA): Desfrute de vistas deslumbrantes do oceano a partir de quase todos os quartos da “Cliff House”, na costa de Big Sur, na Califórnia. Localizada na icónica Autoestrada 1, a casa de 4 quartos é tranquila e privada – e ainda está a apenas a 15 minutos de carro de Big Sur, um dos trechos mais bonitos do litoral da Califórnia.

5. Apartamento com ótima vista (San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina): Perfeito para uma pequena família que aprecie uma boa aventura, este apartamento de 2 quartos na Patagônia oferece vistas incomparáveis da encosta arborizada do Cerro Otto, do lago e das colinas.

6. Villa Pairidaeza (Kalkan, Antália, Turquia): Situada a uma curta distância de carro da praia Bandeira Azul de Kalkan no Mediterrâneo, a “Villa Pairidaeza” oferece vistas ininterruptas para o mar e para a ilha a partir da acomodação, dos seus terraços e quartos. A reserva está disponível por apenas 40 euros por pessoa quando compartilhado entre amigos.

7. Boutique Studio (Gante, Bélgica): De acordo com um hóspede, este apartamento em Ghent é decorado com bom gosto e está situado logo acima “da melhor cafeteria da cidade, onde o café é incluso e o café da manhã é excelente”.

8. “La Parra”, sua casa no paraíso (Benalauría, Málaga, Espanha): Esta linda casa de 100 anos ainda mantém a essência de uma casa de aldeia tradicional e, a 55 euros por noite, é a casa perfeita para a lista de desejos de qualquer pessoa em busca de um ótimo custo-benefício.

9. Paraíso na natureza (Chenggong, Taiwan): Situada em uma floresta de bambu, esta peculiar cabana foi construída a partir do zero usando materiais naturais por sua anfitriã Nancy e sua família.

10. O Granário em Coes Vineyard (Rotherfield, Inglaterra, Reino Unido): ‘’O Granary” é uma deliciosa casa de campo de um quarto na Coes Estate, que oferece lindos vislumbres dessa acomodação histórica.