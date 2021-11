Confira o calendário do pagamento do Auxílio Brasil que começa dia 17

Ordem das parcelas será definida a partir do último número do NIS; últimos a receber são os que terminam em 0, no dia 30 de novembro

Marcello Casal Jr./Agência Brasil PEC dos Precatórios abre espaço no teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil em 2022



A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta, 12, o calendário para o pagamento das primeiras parcelas do Auxílio Brasil, benefício assistencial para famílias de baixa renda que substituirá o Bolsa-Família e terá valor de até R$ 400. Os pagamentos serão baseados no número de cadastro do Número de Identificação Social (NIS), começando pelos que acabam em 1 no dia 17 de novembro. O cartão usado para receber o Bolsa-Família continuará válido para o recebimento do Auxílio Brasil e um novo aplicativo para celular, com o nome do novo benefício, será lançado em substituição ao antigo. O aplicativo CaixaTEM, por outro lado, seguirá podendo ser utilizado para mover o dinheiro recebido e os canais para saque continuam os mesmos (o app CaixaTEM, lotéricas, caixas eletrônicos e agências da Caixa).

O Auxílio Brasil terá nove benefícios diferentes pagos dentro dele, levando em conta a situação da família recebedora, como número de filhos e se está na extrema pobreza, o desempenho escolar das crianças e outros fatores. A estimativa do governo é que a média do valor pago fique em R$ 217. O novo programa terá sua fonte de financiamento no gasto público, que precisará alterar o teto de gastos instituído em 2016 para funcionar: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios, que já foi aprovada na Câmara e precisa ser passar por duas votações no Senado, abre R$ 91 bilhões de espaço fiscal no orçamento de 2022, dos quais uma parte será usada para o auxílio.