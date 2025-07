Confronto entre moradores de Paraisópolis e PM tem carros virados, ruas fechadas e tensão no Morumbi

Imagens que circulam na internet mostram vários focos de incêndio nas ruas do entorno de Paraisópolis, moradores correndo pelas ruas e homens armados com pedaços de madeira

Moradores de Paraisópolis, na zona sul da capital, entraram em confronto com a Polícia Militar nesta quinta-feira (10). Barricadas com objetos queimados fecharam ruas de acesso à comunidade e o trânsito foi interrompido em parte das avenidas Avenida Giovanni Gronchi e Hebe Camargo, no Morumbi. Imagens que circulam na internet mostram vários focos de incêndio nas ruas do entorno de Paraisópolis, moradores correndo pelas ruas e homens armados com pedaços de madeira. Carros foram virados em meio aos protestos. Alguns automóveis que passavam pelo local também foram apedrejados. O protesto começou depois que a Polícia Militar realizou na tarde desta quinta-feira uma operação em Paraisópolis, após averiguação de denúncia sobre a presença de armamento pesado no local. Durante a ação, houve confronto com criminosos. Três indivíduos foram presos, um morreu no local e não há policiais feridos até o momento.

A Tropa de Choque da Polícia Militar foi deslocada para Paraisópolis. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram mobilizadas. Ainda segundo a PM, foram apreendidos 2 pistolas, 1 revólver, 7 carregadores de pistola, sendo 2 com prolongadores. Também foram apreendidos drogas, dinheiro e celulares. Em entrevista à TV Globo, o coronel Emerson Massera, chefe da comunicação da PM, recomendou que as pessoas evitem a região. “A PM está com presença bastante forte, mas enquanto isso, orientamos que a população evite circular pela região”, disse. “Reforçamos a segurança no entorno para prevenir novos crimes e proteger os acessos à comunidade, com o objetivo de manter a ordem. Os atos praticados são criminosos, ações de vândalos, sem sentido ou propósito.”

*Com informações do Estadão Conteúdo