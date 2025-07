Tarcísio se encontra com Bolsonaro após tarifaço de Trump e critica STF

A reunião ocorreu em uma churrascaria em Brasília nesta quinta-feira (10) e foi registrada em um vídeo que ambos publicaram nas redes sociais

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro é réu em uma ação em trâmite no STF por ter participado da suposta trama que tentou dar um golpe de Estado no fim de 2022



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, esteve em Brasília na tarde desta quinta-feira (10) para um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A reunião ocorreu em um restaurante no Distrito Federal e foi registrada em um vídeo que ambos publicaram nas redes sociais. O encontro acontece em um momento delicado, marcado pelas tarifas que Donald Trump impôs ao Brasil.

Sempre bom estar ao seu lado, presidente! pic.twitter.com/F3QDambZD4 — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 10, 2025

Na carta em que enviou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente norte-americano, aliado de Bolsonaro, citou o ex-presidente brasileiro, dizendo que a forma como o Brasil o tratou “é uma vergonha internacional”.

Nesta manhã, antes da curta viagem, Tarcísio expressou sua preocupação com os efeitos negativos que as medidas de Trump poderão ter sobre a economia do estado de São Paulo. Durante a entrega do primeiro trem da Linha 6-Laranja do metrô em São Paulo, ele fez um apelo ao governo de Lula para que busque uma negociação com os Estados Unidos, visando mitigar os impactos dessas tarifas. O governador também se posicionou em defesa de Bolsonaro, afirmando que ele é inocente e sugerindo que, caso seja condenado, deveria receber um indulto para ajudar a “pacificar” o país.

Além disso, Tarcísio não hesitou em criticar o Supremo Tribunal Federal (STF), argumentando que algumas de suas ações não estão alinhadas com a tradição democrática brasileira.

